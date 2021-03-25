Зачем ОАЭ наращивают темпы инвестирования в другие страны

Объединенные Арабские Эмираты инвестируют в суверенный фонд Индонезии 10 миллиардов долларов. Средства пойдут на реализацию проектов в области инфраструктуры, туризма, сельского хозяйства и других стратегических секторов, сообщает Государственное агентство новостей ОАЭ. Но этот вклад — не единственный из сделанных страной Персидского залива в этом году.

Как инвестиции Абу-Даби захватывают мир и во что больше всего вкладываются миллиардеры из Эмиратов — разбиралась международная редакция Федерального агентства новостей.

Суверенный фонд Индонезии

О намерениях создать суверенный фонд индонезийские власти сообщили год назад — в феврале 2020 года. Тогда, в ходе визита в ОАЭ, индонезийский президент Джоко Видодо сообщил, что данная структура будет создаваться по модели Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Индонезийцы заимствовали методы активизации привлечения прямых инвестиций. При этом подчеркивалось, что уклон будет сделан в пользу частных компаний, которые станут соинвесторами финансирования экономического развития страны. Фонд начал работать в феврале 2021 года. Официальные представители Джакарты отметили, что специально для иностранных бизнесменов была разработана система, учитывающая интересы инвесторов с различными типами профилей рисков.

После открытия фонда Индонезийское инвестиционное управление (INA) получило финансовые обязательства в размере менее 10 миллиардов долларов, которые были предоставлены различными компаниями и агентствами из других стран. Среди вкладчиков оказались американская международная финансовая корпорация развития, японский банк международного сотрудничества, а также некоторые иностранные пенсионные фонды. Со своей стороны, Джакарта вложит в фонд 5 миллиардов долларов наличными и другими активами.

Финансовое вливание со стороны ОАЭ станет самым крупным от одного инвестора, однако сроки, в которые Индонезия получит эти средства, пока не указываются.

Джакарта приветствовала инициативу Абу-Даби, поскольку инвестиции помогут фонду начать работу быстрее и сократит время, необходимое для получения первых результатов. Это особенно актуально с учетом затронувшей мировую экономику пандемии COVID-19.

Наибольший приоритет индонезийцы отдают проектам инфраструктуры, которые после в перспективе смогут обеспечить инвесторам стабильные доходы. Индонезия обладает крупнейшей экономикой Юго-Восточной Азии, что сделало ее привлекательным объектом для капиталовложений. Однако для ОАЭ это не единственное направление финансовых вложений.

Развитие Казахстана

В первый месяц весны этого года Эмираты подписали сразу нескольких инвестиционных соглашений с Казахстаном. Как сообщало издание Kazakhstan Today, 15 марта делегация казахских министров посетила Абу-Даби. В результате деловых переговоров стороны заключили 17 межправительственных и коммерческих соглашений на сумму 2,2 миллиарда долларов.

Новые инвестпроекты будут направлены на создание производств с высокой рентабельностью и большим потенциалом спроса на внутреннем и внешних рынках. Ожидается, что их реализация в Казахстане также создаст большое количество рабочих мест для местных жителей и внедрит в национальные производства современные технологии и практики производства.

Израильская энергетика

После подписания «Авррамского договора» о нормализации отношений с Израилем инвесторы из ОАЭ активно начали осваивать и это направление. Хоть сотрудничество и велось ранее, но теперь, после возможности говорить о нем публично, бизнесмены начали выделять больше средств.

В конце января стало известно о том, что Министерство инвестиций Абу-Даби (ADIO) намерено открыть свое представительство в Тель-Авиве. Данное ведомство отвечает за привлечение иностранных вкладчиков в предприятия Эмиратов, а также за реализацию совместных проектов в других государствах. Помимо израильского города филиалы министерства будут открыты в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Лондоне, Париже, Франкфурте, Сеуле и Пекине.

Тогда же стало известно, что инвестиционный фонд Masdar из ОАЭ намерен вложить не менее 100 млн долларов в создание новых солнечных электростанций на территории Израиля. Данная финансовая организация специализируется на вложениях в возобновляемые источники энергии. Ее партнером по проекту стала израильско-французской компанией EDF Renewables.

По условиям соглашения, обозначенные деньги будут потрачены на создание восемнадцати солнечных электростанций. EDF Renewables и фонд Masdar выразили намерения и дальше сотрудничать в реализации проектов «чистой» энергетики.

Позже, 11 марта 2021 года, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил прессе, что ОАЭ инвестируют в Израиль еще 10 миллиардов долларов. Свое заявление он сделал после встречи с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бин Заидом. Средства должен выделить суверенный инвестфонд столичного эмирата.

Поскольку израильский премьер пытался использовать договор себе на пользу в гонке, предшествующей выборам в Кнессет, будущее этого соглашения оказалось под угрозой. Руководство ОАЭ не хотело, чтобы сотрудничество с ними использовалось в политических целях, что привело к охлаждению отношений правительства Эмиратов с Нетаньяху. Тем не менее вряд ли взаимовыгодная сделка, обещающая арабской стране долгосрочные доходы, будет отменена.

Развитие сотрудничества с Узбекистаном

3 марта заместитель премьер-министра Узбекистана Сардор Умурзаков и глава Министерства энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем бин Мухаммад аль-Мазруи встретились в Ташкенте для обсуждения перспектив сотрудничества между странами.

Как и в Казахстане, прицелом эмиратских инвесторов в этой стране оказались стратегические отрасли: энергетика, сельское хозяйство и инфраструктура.

При этом и тут можно проследить активность фонда Masdar, занимающегося экологичными и возобновляемыми видами энергетики. Движение к «зеленой» промышленности прослеживается в мире все больше, так что эмиратские производители активно нарабатывают клиентуру в других странах. Вложения Абу-Даби в такие проекты является объективно оправданным.

Кроме того, в Узбекистане министры обсудили вопросы приватизации и расширения Талимарджанской ТЭС эмиратскими компаниями Mubadala и Taka. Также фонд Абу-Даби ранее уже вложился в несколько других инфраструктурных проектов.

В настоящее время в стране работает совместная узбекско-эмиратская инвестиционная компания, на рассмотрении которой в настоящее время находятся не менее семнадцати перспективных проектов на сумму в 400 млн долларов. Они направлены на сферы здравоохранения, фармацевтики, туризма, сельского хозяйства, пищевой промышленности и логистики.

Украинские порты

На Украине бизнесмены из Эмиратов намерены начать совместное строительство портовой инфраструктуры и большой гавани для яхт. В зоне их интересов находится район Одессы, сообщил 23 февраля украинский президент Владимир Зеленский.

Незадолго до этого Киев и Абу-Даби подписали меморандум о сотрудничестве в аграрной сфере. При этом эмиратская сторона выразила желание принять участие в приватизации государственной собственности на Украине.

Эмиратские предприниматели выразили готовность принять участие в создании совместных предприятий на украинской территории. В перспективе в стране может появиться агрохаб и трейдинговая компания, в создании которых будут принимать участие Эмираты.

В настоящее время Киев ищет способы выправить экономику за счет иностранных вложений. ОАЭ в свою очередь, не против приобретать активы за рубежом, используя не всегда равнозначное положение своих партнеров.

Спасти компанию из Нидерландов

В январе стало известно, что ОАЭ добрались и до западной Европы. В Нидерландах представители суверенного фонда Абу-Даби выкупили у Маргариты Луи-Дрейфус 45% акций ее компании Louis Dreyfus Co., занимающейся продажей сельскохозяйственных товаров.

Европейская предпринимательница столкнулась с финансовыми сложностями и долгами. Которые были рады погасить арабские инвесторы, заполучившие тем самым такой выгодный актив, известный в Европе и за ее пределами.

Абу-Даби распространяет влияние

Все описанные выше международные инициативы эмиратских властей касаются только 2021 года, но страна проводит такую экономическую политику уже на протяжении многих лет. В то же время зона влияния Абу-Даби охватывает практически весь Ближний Восток и выходит далеко за его пределы.

При условии, что Эмираты и сами являются привлекательной для иностранных бизнесменов страной, экономическая политика государства направлена на активное приобретение активов за пределами государства.

В настоящее время фонд Абу-Даби является одним из самых активных мировых инвесторов — он входит в десятку крупнейших вкладчиков. Успех ближневосточной финансовой структуры можно объяснить курсом на диверсификацию экономики: при условии, что ОАЭ все же являются нефтяной державой, большая часть зарубежных инвестиций не касается черного золота.

Особое внимание отдается инфраструктуре и недвижимости, доходы от этих проектов не заставляют себя долго ждать и являются активом, обеспечивающим своего владельца стабильным доходом практически сразу же после создания.

При этом можно заметить, что особенно углубленный характер имеет взаимодействие с другими мусульманскими странами за пределами ближневосточного региона. Оно охватывает наиболее широкий диапазон отраслей экономики этих стран.

Разветвленная структура деятельности, грамотное управление активами, а также курс на диверсификацию делают фонд столичного эмирата успешной компаний, имеющей множество точек финансовой опоры на случай финансовых потрясений, которые могут случиться с мировой экономикой.