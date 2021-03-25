Россиянин Коляда занял четвертое место в короткой программе на ЧМ в Швеции

Стокгольм, 25 марта. Российский фигурист Михаил Коляда стал четвертым в короткой программе на чемпионате мира, который проходит в Швеции с 22 по 28 марта.

Трехкратный чемпион России Михаил Коляда завершил выступление в короткой программе на ЧМ в Стокгольме. Результат 26-летнего фигуриста составил 93,52 балла. Во время выступления россиянин исполнил тройной аксель, тройной лутц и тройной тулуп.

Первое место в короткой программе занял двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю. Вторым стал его соотечественник Юма Кагияма. Американец Натан Чен показал третий результат. Стоит отметить, что еще один российский фигурист, 17-летний Евгений Семененко, занял в короткой программе десятое место. Произвольную программу участники планетарного первенства представят 27 марта.