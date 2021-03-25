Украинский политолог оценил возможное отключения России от SWIFT

Киев, 25 марта. Если Запад отключит Россию от международной платежной системы SWIFT, это скажется на экономике, однако у Москвы есть запасной план, заявил политолог Алексей Калиниченко.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал отказаться от международных платежных систем, которые находятся под контролем Запада. Москве необходимо укреплять свою самостоятельность. Особенно острым этот вопрос стал на фоне попыток Соединенных Штатов ограничить технологическое развитие России, считает Лавров.

Политолог уверен, что в случае отключения SWIFT могут пострадать зарубежные партнеры РФ, поскольку страна выступает поставщиком энергоресурсов, зерна и других важных ресурсов и продуктов. Однако у Москвы есть запасной план — платежная система «Мир». В первую очередь в выигрыше окажется Турция, поскольку является участником этой системы.

«Турция — страна НАТО, и многие пострадавшие будут обращаться к ней как к посреднику. Это как Беларусь, которая была посредником в санкционной войне», — подчеркнул Калиниченко.

Глава делегации Леонид Кравчук ранее заявлял о необходимость отключить Россию от системы SWIFT в рамках Трехсторонней контактной группы. Однако, считает политолог, эти угрозы беспочвенны и направлены для саботажа переговорного процесса. Недавно финансовый аналитик рассказал, как отключение от SWIFT отразится на жизни россиян.