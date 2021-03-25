Бузова назвала худобу залогом женской молодости

Москва, 25 марта. Телеведущая, певица, блогер Ольга Бузова побывала на съемках передачи «Модный приговор» в качестве гостя и эксперта, где рассказала, с чего начинается молодость женщины. Моменты съемок звезда выложила в раздел «Сторис» своего аккаунта в Instagram.

Так, по мнению знаменитости, молодость женщины характеризует ее внешний вид, а если быть точнее — худоба.

«Первое, с чего начинается молодость женщины, — это худоба. Когда женщина стройная, сразу же минус 10 лет, особенно когда за 30», — считает звезда.

Также в списке аспектов молодости есть и второй пункт, он касается уже окружения барышни. По мнению Бузовой, женщину вряд ли украсит мужчина, который постоянно ищет в ней недостатки. Возможно, к такому выводу певица пришла после расставания со своим бойфрендом блогером Давидом Манукяном.

Для съемок в передаче историка моды Александра Васильева Бузова выбрала по-весеннему яркий образ. Знаменитость надела брючный костюм свободного кроя насыщенного зеленого оттенка.

Специальным подарком от звезды стало исполнение ее песни о несчастной любви «Розовые очки».

К слову, новость о расставании артистки с Давой стала для их фанатов настоящим потрясением. Недавно ведущий шоу «Битва дизайнеров» Валентин Коробков озадачил поклонников заявлением о певице. Интернет-пользователи стали гадать, не вышла ли Бузова замуж.