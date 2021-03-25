Пьяный муж избил и поджег свою супругу в Башкирии

Уфа, 25 марта. Мужчина набросился на жену, жестоко избил ее, а после этого облил бензином и поджег. От полученных травм женщина скончалась.

Житель Белорецка перебрал с алкоголем и поссорился со своей супругой. Он набросился на нее с кулаками, избил, а после убил. Во время ссоры пострадавшая успела позвонить родственникам и сообщить, что муж начал распускать руки. Они вызвали полицию.

Прибывшие на место происшествия правоохранители вскрыли дверь и отправили женщину в больницу. Однако врачам не удалось ее спасти. У местной жительницы диагностировали 80% ожогов тела. Ее муж также отравился дымом и потерял сознание. Однако позже он пришел в себя. Сейчас злоумышленник заключен под стражу.

Еще одного мужчину арестовали в Котельниках. Местный житель убил собственную сестру, сообщило РИАМО.