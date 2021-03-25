Британские ученые разработали новый тест на коронавирус

Лондон, 25 марта. Разработкой нового теста на выявление коронавирусной инфекции занимались специалисты британского Университета Суррея.

Ученые заявляют, что новая методика выявления заболевания позволит существенно упростить диагностику. Наличие патогена коронавируса SARS-CoV-2 предлагают определять по мазку кожи. Заявляется, что неинвазивный тест проводится быстрее и упрощает задачу врачам.

Подтвердить эффективность нового теста исследователям из Великобритании удалось за счет проведения эксперимента. Он предполагал забор проб у 67 человек. У каждого из них собрали образцы кожного сала, а затем измерили уровень липидов. В итоге благодаря методу экспертам удалось выявить 30 зараженных COVID-19.

Ранее сообщалось, что новую вакцину против коронавируса реально разработать за месяц. При этом нет опасности мутации заболевания, которая требовала бы использования препарата. Внимание на это обратил профессор Центра Гамалеи Александр Бутенко.