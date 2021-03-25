Военный эксперт Орлов рассказал о возможном летнем сценарии атаки ВСУ на Донбасс

Киев, 25 марта. Военный эксперт Владимир Орлов предположил, что ВСУ начнут летнее наступление на Донбасс, используя политическую ситуацию в Российской Федерации.

Орлов допустил мысль, что Киев пойдет на вооруженное столкновение на линии разграничения с ЛДНР именно летом, когда Российская Федерация будет «отвлечена» выборами в Государственную думу, используя время наиболее острой политической ситуации.

Правдоподобный вариант летнего наступления может начаться с попытки ВСУ штурмовым натиском пройти в глубину городов ЛДНР и укрепить свои позиции там. Под вероятным ударом находятся Донецк или Горловка, находящиеся в Донецкой Народной Республике, или Первомайск, который контролируется властями ЛНР.

Орлов добавил, что в случае успешного проведения штурма ВСУ новых районов, туда будут направлены особые подразделения националистов для проведения «показательных казней и порок» местного населения.

Ранее пресс-секретарь военного командования ДНР Эдуард Басурин заявил, что прекращение войны в Донбассе возможно только при условии поражения одной из сторон конфликта.