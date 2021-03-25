Google-переводчик меняет смысл фраз о Путине и Байдене

Москва, 25 марта. Google-сервис по-разному переводит фразы, в которых встречаются политические деятели.

Как выяснила редакция «ПолитРоссии», алгоритмы американской платформы работают предвзято, если дело касается первых лиц государств. Журналисты провели эксперимент: они использовали фразу «changed for bad». Перед конструкцией были предложены варианты: Путин, Трамп. Переводчик выдал такую строчку: «изменится в худшую сторону». Однако если к этой же фразе добавить фамилии Байден, Меркель, Обама, то получится такой ответ: «изменится в лучшую сторону».

Журналисты редакции решили выяснить, к кому же еще плохо относится алгоритм Google. В «черный список» попали президент Сирии Башар Асад, его иранский коллега Хасан Роухани, глава Турции Реджеп Тйип Эрдоган, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, а также глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Лучшая сторона» досталась премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и президенту Франции Эммануэлю Макрону. Редакция «ПолитРоссия» направила руководству Google письмо с вопросом: с чем же связано предвзятое отношение к отдельным политическим деятелям?

Это не первый раз, когда американская платформа искажает или вводит цензуру в личных целях. Роскомнадзор ранее выявил около 40 случаев цензуры российских СМИ. Так, Google нарушил принципы свободного распространения данных в отношении официального канала «Вести Крым» на YouTube.