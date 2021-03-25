ЦПВС РФ подвел итоги работы в Сирии за первый квартал 2021 года

В Дамаске прошел третий совместный российско-сирийский брифинг, посвященный результатам деятельности по восстановлению мирной жизни на территории Сирии за первые три месяца 2021 года.

Россию на данном мероприятии представлял замглавы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) РФ в САР контр-адмирал Александр Карпов. С сирийской стороны выступили министр местного управления и экологии Хусейн Махлуф и директор политического департамента Сирийской Арабской Армии (САА) генерал-майор Хасан Сулейман.

Как проходил брифинг — читайте в материале специального корреспондента международной редакции Федерального агентства новостей.

Александр Карпов рассказал о работе, проделанной ЦПВС и сирийским правительством за период с начала января по конец марта 2021 года.

«Основными направлениями ЦПВС совместно с институтами законной государственной власти САР в первом квартале 2021 года являлись: контроль за соблюдением прекращения боевых действий, возвращение беженцев с территории иностранных государств, восстановление социально-значимых объектов инфраструктуры, урегулирование статуса граждан, проведение гуманитарных акций и проведение разминирования населенных пунктов», — отчитался замглавы ЦПВС РФ.

Он подчеркнул, что особое внимание уделяется оказанию комплексной помощи всем нуждающимся сирийцам без каких-либо условий или политизации процесса.

По словам Карпова, в настоящее в стране все еще фиксируются частые нападения со стороны боевиков, особенно в Идлибе. Генерал-майор добавил, что Россия ждет помощи в борьбе с боевиками в этом регионе в первую очередь со стороны Турции.

Заместитель главы ЦПВС РФ указал на то, что провокационные действия действия боевиков тормозят реализацию мирных процессов в Сирии.

Министр местного управления и экологии Хусейн Махлуф в свою очередь сообщил, что сирийское правительство продолжает предпринимать действия, направленные на возвращение временно перемещенных граждан домой. В освобожденных от боевиков районах власти стараются обеспечить благоприятные условия для жизни: восстанавливают инфраструктуру, проводят гуманитарные акции, открывают новые производства, предоставляющие гражданам рабочие места.

Махлуф сообщил, что за последние месяцы около 750 предприятий в стране возобновили работу, а еще 15 промышленных объектов находятся на завершающей стадии восстановления. Также вновь заработали 700 ремесленных мастерских. На сегодняшний день по всей стране работают более 60 тысяч предприятий.

Сирийский министр с сожалением отметил, что санкции со стороны других стран и в частности американский «акт Цезаря» мешают доставкам лекарств и медицинского оборудования, которые остро необходимы сектору здравоохранения в условиях пандемии COVID-19. По его словам, из-за этих ограничений многие граждане не смоги получить своевременную медицинскую помощь.

Третьим спикером на брифинге стал глава политического департамента сирийской армии Хасан Сулейман.

«Сирия в сотрудничестве со своими верными друзьями смогла преодолеть самый трудный этап этой войны», — сказал генерал-майор.

Тем не менее в своей речи он отметил, что действующие в Сирии радикальные исламисты, а также боевики лояльных Турции и США группировок, все еще представляют угрозу для безопасности страны.

По словам Сулеймана, в настоящее время Анкара стремится реализовать свой план по изменению демографии на контролируемых турецкими военнослужащими территориях на севере Сирии. Для этого неподконтрольные Дамаску районы заселяют тюркскими боевиками и их семьями.

Вашингтон же, отметил генерал-майор, продолжает вооружение и обучение лояльных себе военизированных группировок, которые должны помочь в защите американских интересов в Сирии, связанных в частности с разграблением нефти.