США хотят удержать Турцию в составе НАТО

Эрдоган в очередной раз уволил несговорчивого главу ЦБ; Турция потребовала телеканалы «Братьев-мусульман» снизить критику правительства Египта; ЕС намерен увеличить торговлю с Турцией и при этом грозит санкциями; Анкара в очередной раз напомнила США, что тема с С-400 закрыта — редакция Telegram-канала «Стамбульский волк» рассказывает о главных событиях недели в Турции.

Внутренняя политика

Турция вышла из Стамбульской конвенции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о выходе из международного соглашения Совета Европы против насилия в семье и в отношении женщин. Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с домашним насилием и в отношении женщин более известна как Стамбульская конвенция. Решение турецкого президента вызвало реакцию как внутри страны, так и за ее пределами.

Депутаты НРП накрыли трибуну парламента пурпурной тканью в знак протеста

Депутаты от основной оппозиции Народно-республиканской партии (НРП) 23 марта накрыли парламентскую трибуну пурпурной тканью в знак протеста против выхода правительства из Стамбульской конвенции. Заместитель спикера парламента прервал заседание и вынес предупреждение депутату НРП Гулизар Караджа.

«Это наказание — почетная медаль от имени всех женщин», — сказала она в ответ.

42 milyon kadından Saray ve şürekasına #OyMoyYok pic.twitter.com/Zx6ZuRRZcm — Gülizar Bicer Karaca (@GulizarBicer) March 24, 2021

Эрдоган обновил руководство правящей партии

Президент Турции и председатель правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган внес изменения в Центральный исполнительный совет партии. Об этом объявлено после седьмого очередного съезда партии, на котором Эрдоган был переизбран председателем ПСР. Вместе с Нуманом Куртулмушем турецкий президент назначил своим заместителем бывшего премьер-министра Бинали Йылдырыма.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın @RTErdogan’ın liderliğinde 7. Olağan Büyük Kongre’de oluşan yeni MKYK, teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı olsun.



Dev yatırımlar ve büyük gelişmeler ışığında 2023 hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. pic.twitter.com/L8ENTRppDT — Hasan KILCA (@hkilca) March 24, 2021

Курдского политика Демирташа приговорили к тюремному сроку

Турецкий суд 22 марта приговорил бывшего сопредседателя Демократической народной партии (ДНП) Селахаттина Демирташа к трем годам и шести месяцам тюремного заключения за его критические высказывания в адрес правительства по возвращении из поездки в Россию в 2015 году.

Адвокат Демирташа заявил, что приговор, вынесенный его клиенту, является одним из самых строгих наказаний, когда-либо назначенных по делу об «оскорблении» Эрдогана.

Жена Демирташа Башак Демирташ в Twitter поделилась выступлением известного курдского политика в 2015 году, за которое он получил соответствующий приговор. На видео Демирташ критикует Анкару за то, то она сбила российский самолет в Сирии, что в то время обострило отношения между Россией и Турцией.

Selahattin'e bugün, işte bu sözleri nedeniyle 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi. pic.twitter.com/OiWxlwQPEF — Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) March 22, 2021

«Пусть они покажут мне хотя бы одну пользу для Турции от атаки на российский самолет, и я попрошу прощения. Миллионы людей сейчас страдают от действий Турции», — говорит Демирташ в видео, подразумевая туристический сектор и турецких граждан, ведущих бизнес с Россией.

Уйгуры Турции вышли на протест против руководства Китая

Около 300 демонстрантов собрались в Стамбуле, протестуя против действий руководства Китая в отношении уйгуров в китайском регионе Синьцзян.

Митингующие скандировали «Остановить геноцид уйгуров» и «Диктатор Китай».

Uighur Muslims protest in Turkey as Chinese foreign minister visits https://t.co/vUZ3WgSNCv pic.twitter.com/THPmWZWHWc — Reuters (@Reuters) March 25, 2021

Экономика

Эрдоган в очередной раз уволил несговорчивого главу ЦБ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ночь с пятницы на субботу неожиданно уволил главу Центрального банка Турции, которого назначил пять месяцев назад, обещая проведение важных экономических реформ в стране. В результате этого решения турецкая лира в понедельник подешевела на 15%.

Проблема Турции макроэрдоганическая, а не макроэкономическая

Турецкие оппозиционные партии раскритиковали Эрдогана из-за падающей лиры, заявив, что их страна расплачивается за ошибки президента.

«У Турции нет макроэкономических проблем, а есть макроэрдоганические проблемы», — сказал лидер Хорошей партии Мерал Акшенер.

Глава Центрального банка мог быть уволен из-за расследования убытков валютных резервов

Председатель оппозиционной Партии демократии и прогресса Али Бабаджан заявил, что глава Центрального банка Наджи Агбал был уволен в результате расследования расхищения средств ЦБ в размере 130 млрд долларов из валютных резервов во время пребывания на посту бывшего министра финансов Берата Албайрака.

«Мы не знаем, правда или ложь, но я не удивлюсь, если это было на самом деле», — сказал Бабаджан 22 марта.

Babacan'dan Naci Ağbal iddiası: Görevden alınan Merkez Bankası Başkanı, '130 milyar nereye gitti' diye sormuşhttps://t.co/nxXwrfFsDC pic.twitter.com/9rCKgCqnrz — T24 (@t24comtr) March 22, 2021

Владельцы бизнеса сжигают мебель в знак протеста

Владельцы предприятий в провинции Конья в Центральной Анатолии 18 марта сожгли столы и стулья в знак протеста против политики Анкары в отношении COVID-19. По данным Министерства здравоохранения, Конья, считающаяся зоной повышенного риска, пока не может возобновить деятельность предприятий, как и многие другие компании в стране.

Konya'da esnaf protesto için masa sandalye yaktı | Ahval News | https://t.co/i2nxFA9wHX — Ahval (@ahval_tr) March 20, 2021

В Турции трудится более миллиона сирийцев

В Турции работают около 1,3 млн сирийских мигрантов, из которых только 50 000 делают это официально, о чем в газете Dünya рассказал профессор Мурат Эрдоган, руководитель Исследовательского центра миграции и адаптации Турецко-германского университета.

«Некоторые из них открывают малый и средний бизнес, всего — около 20 000. Это часто небольшие магазины, такие как портные, парикмахерские и сервисные службы», — добавил он.

Внешняя политика

Турция потребовала телеканалы снизить критику правительства Египта

Анкара потребовала от египетских оппозиционных телеканалов, действующих в Турции, снизить критику в адрес правительства Каира. Турция обратилась к египетским оппозиционным телеканалам с такой просьбой, поскольку она стремится улучшить напряженные отношения с Каиром.

Министр информации Египта Усама Хейкал заявил агентству Рейтер, что приветствует призыв Турции к объективному освещению событий о Египте.

«Это хорошая инициатива, которая создает соответствующий климат для обсуждения спорных вопросов между двумя сторонами», — сказал он.

Между тем высокопоставленный представитель «Братьев-мусульман» (запрещена в РФ) Ибрагим Мунир подтвердил, что турецкие власти потребовали от каналов, принадлежащих египетской оппозиции и работающих в Турции, ослабить критику в адрес египетского правительства.

ЕС — Турция

Евросоюз считает, что Турция уходит с европейского пути

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель выразил тревогу в связи с «ухудшением» внутренней ситуации в Турции, заявив, что давление на курдскую Демократическую народную партию, а также ее выход из Стамбульской конвенции «уводят Турцию с европейского пути».

Он предупредил, что процесс деэскалации между Анкарой и ЕС «остается хрупким», и призвал «дать больше времени, чтобы судить, является ли он устойчивым, надежным и дает ли долгосрочные результаты». Боррель сделал это заявление 22 марта после встречи с министрами иностранных дел ЕС, когда представил свой отчет по Турции.

Konya "çok yüksek riskli" olması nedeniyle normalleşmeye geçemedi.



Kongreler lebalep yapılırken virüsün cezası ise aylardır kapalı olan esnafa kesildi.



Bugün esnaflar, pandemi nedeniyle kapatılmalarını protesto edip masa ve sandalyeleri yaktı.



Sorumlu AKP, bedeli ödeyen esnaf! pic.twitter.com/q43kSBwmVu — Veli AĞBABA (@veliagbaba) March 18, 2021

ЕС намерен увеличить торговлю с Турцией, но при этом грозит санкциями

Европейский союз должен начать переговоры о более тесных торговых связях с Турцией, но быть готовым ввести экономические санкции, если Анкара пойдет против интересов блока, говорится в докладе, подготовленном для саммита лидеров ЕС на этой неделе.

«Укрепление наших и без того существенных экономических связей — еще одна беспроигрышная ситуация для обеих сторон. В основе этого будет модернизация и расширение сферы действия нынешнего Таможенного союза ЕС — Турция», — говорится в докладе главы МИД ЕС Жозепа Борреля и Европейской комиссии.

Германия увидела снижение напряженности между Турцией и Грецией

По словам министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, в конфликте между Турцией и Грецией в восточном Средиземноморье наблюдаются признаки деэскалации. ЕС пригрозил Анкаре санкциями в прошлом году после обострения многолетнего спора о морских границах между Афинами и Анкарой

Макрон говорит, что Турция будет пытаться влиять на выборы во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Турция планирует повлиять на предстоящие выборы во Франции. Он отметил, что Анкара будет «играть на общественном мнении», вероятно, имея в виду ее контроль над частью турецкой диаспоры через школы, мечети и другие организации.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'ye ilişkin çelişkili açıklamalarda bulundu… Önce "diyalog", sonra "müdahale" dedi pic.twitter.com/ft41mkzG82 — A Haber (@Ahaber) March 25, 2021

Турция призывает ЕС перестать «тянуть время» и предпринять конкретные шаги для улучшения отношений

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 24 марта призвал ЕС предпринять конкретные шаги для улучшения положительной динамики в отношениях.

«Позитивные шаги были предприняты со стороны Турции и ЕС. Вместо того, чтобы тянуть время и делать условные замечания, ЕС теперь должен предпринять конкретные шаги в определенных областях», — сказал Чавушоглу журналистам в Брюсселе.

В первую очередь Анкара требует либерализации визового режима и обновления условий таможенного союза.

Берлин отметил растущее влияние националистов на правительство Турции

Левая партия Германии направила правительству Ангелы Меркель парламентский вопрос о роли Партии националистического движения (ПНД) в правительстве Турции. Власти Германии подтвердили растущее влияние националистов на правительство Партии справедливости и развития (ПСР).

«У федерального правительства есть информация о том, что количество людей, связанных с ПНД, заметно увеличилось в государственных структурах», — ответил Берлин на парламентский вопрос, поданный Левой партией.

"Hükümet son yıllarda MHP çevresinden kişilerin devlet yapılarındaki oranının farkedilir biçimde arttığına dair bilgi sahibi"



Alman hükümeti, Sol Parti'nin soru önergesine yanıtında MHP'nin AKP üzerindeki etkisini ilk kez açık ve net biçimde dile getirdi https://t.co/inW96vx55E — DW Türkçe (@dw_turkce) March 23, 2021

США — Турция

Байден считает выход Турции из Стамбульской конвенции «глубоко разочаровывающим» шагом

Президент США Джо Байден назвал решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вывести Анкару из международного соглашения, направленного на защиту женщин от насилия, «глубоко разочаровывающим».

По его мнению, этот поступок является шагом назад в попытках прекращения насилия в отношении женщин.

Анкара в очередной раз напомнила США, что тема с С-400 закрыта

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен провели первую очную встречу с тех пор, как Блинкен вступил в должность.

Стороны обсудили ряд вопросов. Позже стало известно, что Блинкен потребовал от Турции отказаться от российских ЗРС С-400. Но Чавушоглу заявил, что вопрос закрыт и Анкара не откажется от своего решения использовать С-400.

Turkey’s Çavuşoğlu tells Blinken S-400s a ‘done deal’ at meeting https://t.co/r03x66m4U7 | ▪ Ahval News pic.twitter.com/wbmoQaOsGI — Ahval (@ahval_en) March 24, 2021

Блинкен: НАТО нужно держать Турцию рядом, несмотря на разногласия

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что НАТО должно держать Турцию рядом, несмотря на их разногласия.

«Турция — давний и ценный союзник», — сказал он.

Блинкен заявил 23 марта, что НАТО может стать сильнее после периода внутренних разногласий. Однако, несмотря на публичную критику Анкары, Соединенные Штаты и НАТО сильно заинтересованы в том, чтобы Турция оставалась связана с Альянсом.