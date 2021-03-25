Почему воздушная оборона Саудовской Аравии проигрывает устаревшим ракетам хуситов

Саудовская Аравия неоднократно сообщала об успешном отражении атак беспилотников йеменских хуситов. Саудиты вооружены на порядок лучше бойцов движения «Ансар Аллах», использующего устаревшую технику. И хоть некоторые эксперты говорят, что Эр-Рияд надежно защищается от воздушных атак, однако морально устаревшие аппараты йеменских хуситов не только преодолевают американские системы ПВО Patriot, но и уничтожают объекты Саудовской Аравии.

Почему Эр-Рияд публично игнорирует успешные атаки «Ансар Аллах» и как хуситам удается пробивать оборону саудитов — читайте в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Саудовская армия готовится защищать нефтяные объекты страны. Официальный Эр-Рияд объявил об учениях. Помимо военных, в них задействованы пограничники, контрразведчики, а также охрана компаний Saudi Aramco и Aramco Gulf Company.

Saudi Arabia launches naval exercise to protect oil installations https://t.co/jVCT7aHQlJ — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) March 22, 2021

Поводом для учений стали нападения на стратегические объекты Эр-Рияда. Ракеты и беспилотники хуситов атакуют саудовскую «нефтянку». Неделю назад бомбардировке подвергся столичный завод нефтегазовой компании Saudi Aramco.

«Удары с помощью шести беспилотников были нанесены по объектам компании Saudi Aramco, цели поражены с предельной точностью», — сообщил тогда представитель вооруженных сил йеменских ополченцев Яхья Сариа.

В свою очередь Эр-Рияд заявил о промахе хуситов группировки «Ансар Аллах». Утверждается, что йеменские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) существенного ущерба не нанесли.

Чем атакуют хуситы

Йеменские мятежники имеют в распоряжении технически ограниченный парк «беспилотников». У хуситов есть Raqeep, Hudhud 1, Rasef, Qasef 1, Qasef-2k. В большинстве своем, это реплики уже существующих БПЛА, преимущественно иранского происхождения.

Кроме того, у противников саудовской армии есть крылатая ракета Quds-1. Она является аналогом иранского снаряда. В 2019 году йеменские повстанцы нанесли удар по предприятиям Saudi Aramco именно этой ракетой. Нападение вынудило Эр-Рияд сократить производство нефти на 50%.

12 июня 2019 года хуситы атаковали терминал прибытия в международном аэропорту Абха, а спустя неделю совершили нападение на опреснительную электростанцию Аш-Шугаик на юго-западе Саудовской Аравии.

Предположительная дальность полета Quds-1 около 150 км. На ней установлен двигатель, аналогичный TJ-100, который выпускает чешская фирма Velká Bíteš.

Еще одной угрозой для Эр-Рияда стала ракета Badr-F, у которой дальность полета 160 км. Помимо этого, у хуситов есть противокорабельные ракеты, которые уже наносили удары по судам саудовской коалиции.

Третей разновидностью ракет стало семейство Burkan. Снаряд был разработан на основе советских «Скад». Эксперты ООН утверждают, комплектующие для данных ракет были завезены из Ирана.

Самой большой угрозой для саудитов стали дроны-камикадзе. В качестве них хуситы используют беспилотники семейства Samad, при помощи которых 20 июля 2019 года они уничтожили два комплекса Patriot. Помимо того, йеменские повстанцы переоборудовали под самоуничтожающийся аппарт БПЛА Qasef-2K, построенный на базе иранского аппарата Ababil.

Проблемы борьбы Эр-Рияда с атаками хуситов

Основным доходом королевства является продажа углеводородного сырья. До 2020 года страна добывала в среднем 9,2 млн баррелей нефти в год. Удары по нефтегазовым объектам представляют критическую угрозу для Эр-Рияда.

Основу системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии составляют американские системы Patriot PAC-3. Эти ракеты развивают скорость, превышающую звуковую в четыре раза. Кроме того, на вооружении саудовских военных есть ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder.

Саудовскую систему ПВО разрабатывали американцы. После уничтожения хуситами сразу двух комплексов Patriot к Вашингтону появились вопросы. Пентагон объясняет свой провал тем, что комплекс создавался в 1980-е годы и он не предназначается для уничтожения малых объектов.

Американские военные не предполагали, что у Patriot будет противодействовать небольшим крылатым ракетам или беспилотникам. Разрабатывая систему противовоздушной обороны для саудитов, они сосредоточились на возможности перехвата ракет типа «Скад».

«Система Patriot изначально была предназначена для баллистических ракет. Теперь ей приходится адаптироваться к новым целям», — объясняют аналитики Aurora Intel.

Для борьбы с малыми объектами Соединенные Штаты создали Patriot Advanced Capability (PAC-3). Ее ракеты развивают скорость до 5000 км/час и распознает малые и медленно летящие цели.

Теперь саудовские военные начали использовать истребители F-15 для перехвата БПЛА хуситов. Американские разработки не помогают Эр-Рияду. В феврале группировка «Ансар Аллах» осуществила обстрел по объектам в Саудовской Аравии.

Саудиты утверждают, что им удалось сбить баллистическую ракету на подлете к Эр-Рияду. Однако в социальных сетях рассказывалось о взрыве в черте города.

Quick and dirty analysis of video’s circulating social media etc. this evening does show the same interception over #Riyadh, #KSA, circle is to highlight the “glow” after the interception which aligns the videos rather than just showing any random interception. pic.twitter.com/sMsxaGLazd — Aurora Intel (@AuroraIntel) February 27, 2021

Политическая война саудитов

Атаки хуситов вызывают обеспокоенность на международной арене. 19 марта 2021 года йеменские ополченцы нанесли удар по территории Саудовской Аравии. Такие действия вызвали неодобрение Министерства иностранных дел Российской Федерации.

«В Москве решительно осуждают упомянутую силовую акцию. Настоятельно призываем всех участников конфликта в Йемене к неукоснительному соблюдению положений международного гуманитарного права, незамедлительному и полному отказу от боевых операций, которые приводят к разрушению гражданской инфраструктуры и жертвам среди мирного населения», — заявило дипломатическое ведомство РФ.

Россия призвала к прекращению насилия в регионе. В Организации Объединенных Наций (ООН) в свою очередь обеспокоены гуманитарной обстановкой в Йемене. Главные претензии предъявляют Саудовской Аравии, которая ввела морскую, сухопутную и воздушную блокаду восставшей части Йемена.

Из-за нехватки продовольствия, медикаментов, топлива и прочих предметов первой необходимости в стране разразился гуманитарный кризис. Эр-Рияд подпал под санкции. Соединенные Штаты отказываются продавать саудитам оружие. Саудовская Аравия рискует потерять статус главного импортера оружия на Ближнем Востоке.

На международной арене понимают, что причиной войны в Йемене стало противостояние между Ираном и Саудовской Аравией. Шиитский Тегеран поддерживает хуситов из движения «Ансар Аллах». Эр-Рияд же представляет суннитское крыло ислама и поддерживает свергнутого президента Мансура Хади. Конфликт в Йемене стал испытательным полигоном для технических средств. Модернизированные американские системы ПВО проигрывают ракетной технике, построенной на еще советских технологиях.