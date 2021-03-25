Разведенная Муцениеце в одном полотенце спела в бане

Москва, 25 марта. Актриса и модель Агата Муцениеце опубликовала провокационное видео из бани, на кадрах которого страстно поет про агонию в одном полотенце.

Муцениеце в последнее время не перестает радовать фанатов пикантными фото и видео. Актриса, пережившая развод с коллегой Павлом Прилучным, то и дело появляется на публике в откровенных образах.

На днях Муцениеце блеснула роскошной фигурой в боди, затем показала пресс в спортивной форме, а потом предстала на видео в полотенце и с мокрыми волосами.

В баню актриса отправилась не одна. Вместе с подругой они насладились вкусом креветок и расслабились в парной. А затем Муцениеце записала видео, на котором пропела, заигрывая с подписчиками. В какой-то момент она даже сверкнула «ложбинкой греха».

«Ты горишь как огонь, а у меня агония! Горячие телочки!» — произнесла она.

Муцениеце после развода воспитывает сына и дочь. Актриса жаловалась, что из-за напряженного графика ей совершенно не хватает времени на общение с любимыми детьми. Звезда корит себя за это и считает плохой матерью.