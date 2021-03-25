СК провел заседание консультативного совета по делам несовершеннолетних

Москва, 25 марта. Заседание консультативного совета по делам несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, состоялось в Следственном комитете России.

Темой встречи участников стала профилактика преступлений с участием детей, а также роль социальной рекламы в развитии соответствующего направления. Среди спикеров: зампредседателя СКР Елена Леоненко, руководители подразделений центрального аппарата ведомства, уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова и другие.

На открытии совещания Леоненко уделила особое внимание тому, насколько важным для СК является защита прав детей. По ее словам, следовали при изучении и расследовании дел делают все возможное не только для раскрытия преступлений, но и принимают меры к устранению причин, спровоцировавших детей на правонарушение.

Кузнецова, в свою очередь, сообщила, что в период пандемии коронавирусной инфекции число обращений по информационной безопасности детей увеличилось на 60%. В связи с этим она предложила разработать и принять программу по развитию позитивного контента для несовершеннолетних.