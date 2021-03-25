Внештатный советник Зеленского объяснил отсутствие переговоров между США и Украиной

Киев, 25 марта. Встреча президента Украины Владимира Зеленского и его коллеги из США Джо Байдена пройдет после улучшения ситуации с коронавирусом, заявил советник главы Незалежной Эндрю Мак.

С момента вступления Джо Байдена на пост президента Соединенных Штатов прошло более двух месяцев. Однако за это время новый глава американской администрации никак не прокомментировал возможность провести переговоры с Владимиром Зеленским. В политических и журналистских кругах давно уже зреет вопрос: почему телефонный разговор так и не состоялся? Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель не раз говорила о желании Киева созвониться с Вашингтоном.

Внештатный советник Владимира Зеленского Эндрю Мак в эфире украинского телеканала прокомментировал перспективу переговоров. Как только улучшится ситуация на фоне пандемии коронавируса, состоятся и телефонные переговоры.

«Думаю, администрация Байдена и сам президент будут проводить обсуждения и переговоры с президентом Украины в нормальном режиме, а в будущем возобновится и обычная практика регулярных визитов мировых лидеров в Вашингтон», – сказал Мак.

По мнению советника, Байден понимает, какие трудности сейчас переживает Украина. Мак уверен, что лидеры стран «хорошо поладят».

Джо Байден 25 марта впервые после победы на выборах проведет пресс-конференцию. Эксперты считают, что он долго молчал, так как его помощники опасались возможных оговорок политика.