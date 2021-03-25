Иностранные курсанты НВВКУ впервые совершили прыжки с парашютом в Новосибирске

Новосибирск, 25 марта. Курсанты спецфакультета готовятся к первым прыжкам с парашютом в Новосибирском высшем военном командном училище.

Особенностью этого факультета является то, что здесь обучаются более 200 военнослужащих из Азии, Африки и Ближнего Востока. На четвертом году обучения курсанты уже хорошо овладели русским языком, поэтому прекрасно понимают командиров.

Событие важно не только для будущих офицеров, но и для всего факультета в целом. Впервые за его десятилетнюю историю было решено добавить в программу парашютные прыжки.

Курсант Сталонн Нтсуму в ожидании первого прыжка признается, что поначалу очень сложно решиться, но со временем можно привыкнуть.

Последний инструктаж и обучение позади, впереди курсантов ожидает лишь решающий шаг с борта вертолета на высоте 800 метров.

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