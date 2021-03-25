Представитель МИД РФ анонсировала жесткий ответ Москвы на санкции Канады

Москва, 25 марта. Москва намерена жестко ответить на ограничительные действия Канады. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Россия открыта для взаимоуважительного диалога. Однако Москва намерена ответить на враждебные действия Оттавы последовательно и жестко. Захарова добавила, что РФ примет меры в ближайшее время.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин не планирует проводить телефонные разговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.