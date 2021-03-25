Соловьев рассказал, как США готовили «югославский сценарий» для России

Москва, 25 марта. Российский журналист Владимир Соловьев заявил, что США готовили для России «югославский сценарий» однако наличие ядерного оружия вынудило Вашингтон отказаться от подобных планов.

Он напомнил, что в 2001 году президент России Владимир Путин рассказывал, что США и страны НАТО готовили для РФ «югославский сценари», который предполагал масштабные бомбардировки российской территории, передает «Политика сегодня».

«Путин в интервью в 2001 году говорил, что они готовили нам «югославский сценарий», вы понимаете, что если бы у нас не было ядерного оружия, то из-за первой чеченской войны, из-за второй чеченской войны они без вопросов бы нас разбомбили», — сказал телеведущий в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

Напомним, в 1999 году силы НАТО провели против Югославии военную операцию «Союзная сила». В ходе операции авиация НАТО нанесла ряд авиаударов по территории Югославии. Под ударами оказались как военные объекты, так и гражданская инфраструктура. Жертвами бомбардировок НАТО стали более 1,7 тысячи мирных жителей, из которых почти 400 детей. Более 10 тысяч мирных жителей получили тяжелые ранения. Позднее стало известно, что в ходе бомбардировок НАТО использовало боеприпасы с радиоактивным обедненным ураном.