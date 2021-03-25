Евгений Лукьянов назначен послом РФ в Белоруссии

Москва, 25 марта. Президент России Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова послом РФ в Белоруссии. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

До нового назначения Евгений Лукьянов возглавлял российскую дипмиссию в Латвии. Его кандидатуру также одобрили в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Ранее сообщалось, что российский президент подписал указ о назначении Геннадия Бездетко новым чрезвычайным и полномочным послом РФ во Вьетнаме. Прежде он работал в должности замдиректора третьего департамента Азии МИД России.