Объявившая о разводе Алана Мамаева решила подтянуть ягодицы

Москва, 25 марта. Супруга футболиста Павла Мамаева Алана призналась, что ее не устраивает внешность. Девушка хочет сделать подтяжку ягодиц.

Мамаева несколько раз ложилась на стол хирургов, чтобы преобразовать свою внешность. Алана переделывала нос, увеличивала грудь, а теперь решила подтянуть ягодицы.

По словам Мамаевой, ее кожа на ягодицах слегка обвисла. Поэтому она хочет усовершенствовать эту часть тела.

«Просыпаюсь однажды, а кожа мне говорит: «До свидания!» И я по рекомендации одного хирурга решила сделать себе одну процедуру. Она не увеличивает ягодицы, а подтягивает кожу. Ягодицы становятся упругими и красивыми, а не постаревшими и дряблыми», — указала Мамаева в прямом эфире своего Instagram.

Найти хорошего специалиста для блогера не проблема, ведь у Мамаевой есть своя программа на YouTube, где она рассказывает о пластических операциях. Супруга футболиста не раз говорила, как менялась жизнь людей после усовершенствования внешности.

Недавно Алана Мамаева заявила о намерении развестись со своим супругом Павлом, с которым была в браке с 2013 года. Футболиста поймали на измене, когда тот находился на сборах в Испании.