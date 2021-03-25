Литва за спиной у Минска настраивает соседей на бойкот БелАЭС

Вильнюс, 25 марта. Власти Литвы продолжают настраивать европейских соседей против БелАЭС. Вильнюс пытается заставить другие страны отказаться от покупок электроэнергии у Белоруссии.

Президент Литвы Гитанас Науседа во время визита в Киев заявил, что Россия использует БелАЭС для расширения своего влияния. По мнению главы республики, электроэнергия, произведенная в Островце, является «угрозой национальной безопасности».

В то же время оператор передающей системы Litgrid сообщает о намерении закупить выработанную на БелАЭС электроэнергию. По предварительной оценке, стоимость годового контракта на поставки электричества в Литву составляет около 120 млн евро. Получается, что Литва противоречит сама себе, покупая электроэнергию с БелАЭС.

Директор Департамента госбезопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис в начале марта заявлял, что БелАЭС представляет «большой риск» для безопасности республики. Он объясняет это тем, что запуск станции в сентябре 2020 года был якобы поспешным. Однако, откуда у главы ДГБ информация об уровне безопасности БелАЭС, неизвестно, пишет Baltnews.

Гитанас Науседа ранее объявил бойкот закупкам электроэнергии с БелАЭС. Президент Литвы также отметил, что республика договорилась с Украиной разорвать энергетические связи с Россией и Белоруссией и присоединиться к энергосистеме ЕС.