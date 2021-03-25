Телеведущий Норкин развеселил студию новым анекдотом про жизнь в России

Москва, 25 марта. Участники программы «Место встречи» обсудили тему финансовой грамотности и благосостояния россиян.

Юрист Виталий Серуканов считает, что финансовая грамотность влияет на благосостояние граждан, и тема эта крайне важна. Кандидат экономических наук, доцент Департамента прикладной экономики ВШЭ Владимир Карачаровский не поддержал мнение гостя программы. Он считает, что только в случае повышения уровня жизни можно говорить о благополучии и необходимости знаний в экономической сфере. Связано это с тем, что люди не смогут себе позволить кредиты, если темпы роста останутся на таком же уровне.

Телеведущий Андрей Норкин по традиции закончил программу новым анекдотом:

«Опытный астролог дает советы начинающему:

– Главное – никогда не давайте негативные, безапелляционные прогнозы. Например, клиент спрашивает меня, победит ли он на выборах? Надо отвечать: если будете действовать активно, напористо, то да. Но все зависит от вас.

В кабинет к астрологу заходит очередной клиент и спрашивает:

– Скоро ли умрет моя теща?

– Если вы будете действовать активно и напористо, то да, но все зависит от вас».