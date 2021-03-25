Подозреваемого в вымогательстве мэра Майкопа арестовали на два месяца

Майкоп, 25 марта. Суд на два месяца арестовал мэра республиканской столицы Андрея Гетманова, которого подозревают в вымогательстве, сообщается на сайте юридической инстанции.

По версии следствия, Гетманов потребовал от предпринимателя обменяться земельными участками на территории Майкопского района. С учетом того, что они имели неравнозначную площадь и стоимость, бизнесмен отказался. В итоге глава города начал угрожать мужчине расправой. Опасаясь последствий, он все-таки согласился.

Андрей Гетманов возглавил Майкоп в 2018 году, сообщало Федеральное агентство новостей. До этого чиновник занимал должность на космодроме Байконур, а после — стал депутатом Государственного совета Республики Адыгея.