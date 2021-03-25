Боня резко высказалась о конфликте бывшей жены Аршавина с футболистом

Москва, 25 марта. Телеведущая и блогер Виктория Боня раскритиковала бывшую супругу футболиста Андрея Аршавина Алису Казьмину, которая винит спортсмена во всех своих бедах.

В эфире канала «Россия-1» вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей!», в котором Казьмина, страдающая от редкого аутоиммунного заболевания, рассказала о жизни после развода. Экс-супруга Аршавина назвала спортсмена «психопатом». Резкие выпады в сторону футболиста поддержал и ведущий Андрея Малахов, который обозвал его «ублюдком».

Казьмина считает, что именно тяжелый развод сильно подкосил ее здоровье. Кроме того, Аршавин, по словам девушки, сначала не хотел платить алименты на содержание ребенка. Скандальный выпуск прокомментировала Виктория Боня, которую удивили претензии бывшей жены футболиста. Она отметила, что спортсмен все вопросы решил через суд, поэтому по закону ничем экс-супруге не обязан.

«Меня удивили претензии со стороны его бывшей жены. С одной стороны, Аршавин неправильно поступил при расставании, не хотел сразу платить алименты. Мужчина, который расстается с женщиной посредством смс или вообще ничего не говоря, — трус. Но с другой стороны, он выиграл суд и по закону он прав», — заявила Боня.

По мнению телеведущей, в этой ситуации виноваты и Аршавин, и Казьмина. Однако футболисту, как мужчине, нужно было побеспокоиться за бывшую жену и проявить участие в судьбе матери своего ребенка.

Тяжелая болезнь сильно обезобразила лицо Алисы Казьминой. Не так давно девушка провела четыре дня в искусственной коме из-за острого панкреатита. Мать Аршавина заявила, что все недуги семья Казьминой просто выдумала, чем возмутила ее близких.