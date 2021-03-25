Рост международных резервов России за неделю составил 500 млн долларов

Москва, 25 марта. Международные резервы РФ за неделю с 12 по 19 марта выросли на 0,1% и составили 580,9 млрд долларов. Об этом сообщается в материалах Банка России.

Рост резервов преимущественно связан с операциями по приобретению иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отмечают в регуляторе. Целевой уровень Центробанка РФ по этой категории резервов оценивается в 500 млрд долларов.

Запасы в иностранной валюте по итогам 2020 года увеличились на 7,5% и на 1 января текущего года составляли 595,8 млрд долларов. Исторического рекорда резервы достигали 7 августа 2020 года — 600,7 млрд долларов.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и Правительства РФ. Они состоят из средств в зарубежной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Между тем Россия намерена избавиться от долларовой зависимости. Об этом заявил в ходе пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот» специалист по экономике США, ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Павел Захаров.