Депутат Госдумы Шеин рассказал, к чему приведет ликвидация Пенсионного фонда РФ

Депутат, член комитета Госдумы по труду, социальный политике и делам ветеранов Олег Шеин поделился мнением о работе Пенсионного фонда РФ (ПФР). В ходе пресс-конференции, посвященной исчезновению «ковидных» льгот, которую провели Медиагруппа «Патриот» и ФАН, депутат рассказал об индексации пенсий работающим пенсионерам и последствиях ликвидации ПФР.

«Законопроекты внесены не поспешно, хотя дискуссия длится около пяти лет. С момента принятия решения об отмене индексации пенсий число работающих официально пенсионеров уменьшилась. Очевидно, что часть ушла в тень. Я почти уверен, что президент в апреле озвучит решение о возврате к индексации», — заявил депутат.

В ходе пресс-конференции Олег Шеин ответил на вопросы по поводу работы Пенсионного фонда России (ПФР). По его мнению, ликвидация фонда потребует создания нового бюрократического аппарата, который должен будет выполнять такие же функции. Депутат назвал основную проблему ПФР.

«За последние 20 лет в зону серой занятости пришло около 33 млн граждан. От этих людей никакие отчисления в Пенсионный фонд не поступают», — сказал Шеин.

По мнению депутата, снижение налогов не поможет повысить их сбор для пополнения фонда. Шеин уверен, что решить проблему собираемости налогов можно только одним способом — отсечь организации, которые попались на черной занятости, на несколько лет от любых государственных льгот.

И это справедливо, ведь пандемия показала, что государство готово поддерживать бизнес, отмечает Шеин. В конце марта истекает срок подачи заявления о реструктуризации кредитов, все это время предприниматели могли воспользоваться таким правом. Несмотря на то, что мера поддержки была временной, она помогла многим бизнесменам остаться на плаву, считает участник пресс-конференции.