Карельским медвежатам-сиротам дали имена в тверском Центре спасения

Тверь, 25 марта. Трое медвежат, которых сотрудники областного центра забрали из зоопарка «Черные камни» в Карелии, получили имена. Их назвали Микки, Савва и Северина.

Медведица оставила малышей в берлоге, испугавшись шума во время лесозаготовительных работ. Нашедшие детенышей рабочие передали их в руки сотрудников зоопарка, а те в свою очередь в тверской Центр спасения. Сейчас новоприбывшие обживаются и уже едят из мисок.

Кроме Микки, Саввы и Северины, в центре живут Бантик, Остап и Тиша из Опаринского района Кировской области. Их истории попадания в Центр практически идентичны. Кировские постояльцы спокойнее карельских, едят с аппетитом и хорошо спят.

В Центре спасения звери будут расти и крепнуть, а когда будут готовы к самостоятельной жизни, то специалисты выпустят их в естественную среду обитания.

Два гималайских медвежонка стали обитателями центра реабилитации диких животных «Тигр», расположенного в приморском селе Алексеевка, сообщал ФАН.