«Холостяк» Криворотов со смехом высказался о сезоне с Тимати

Москва, 25 марта. Участник седьмого сезона «Холостяка», стоматолог Антон Криворотов высказался о новых выпусках шоу, в котором его «преемником» стал рэпер Тимати.

Криворотов в финале седьмого сезона выбрал Барбару Пино — эффектную девушку, которая сразу привлекла внимание зрителей. Но их отношения за пределами проекта долго не продлились. Молодые люди расстались, обвинив друг друга во лжи.

Стоматолог тем не менее считает, что «Холостяк» — гениальный проект с «живыми» людьми, за которым интересно наблюдать. Шоу, по его словам, дает зрительницам возможность почувствовать себя на месте участниц и пофантазировать, как могли бы развиваться события.

Однако сезон с Тимати Криворотов, как оказалось, не смотрит. Он не смог досидеть до конца первой серии и признался, что ему не запомнилась ни одна из претенденток на сердце рэпера.

Экс-участник со смехом подчеркнул, что новый сезон будет отличаться от предыдущих разве что рейтингами. Он также негативно отреагировал на идею «двойного Холостяка» — Тимати привел на проект певца Егора Крида и объявил его еще одним «женихом».

«Шикарно, а меня еще обвиняли в «свободных» взглядах. Я вообще не вижу изюминки в этом», — цитирует его PEOPLETALK.

Новый сезон действительно вызвал немалый ажиотаж. Во многом из-за решения Тимати нарушать правила шоу и того факта, что выход эпизодов оказался под угрозой из-за потока критики.