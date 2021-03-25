Баранец призвал направить бомбардировщики к Кубе в ответ на провокации НАТО у границ РФ

Москва, 25 марта. Разведывательная авиация НАТО все чаще появляется у границ России, но их пыл могут остудить бомбардировщики ВКС РФ у побережья Северной Америки.

Таким мнением поделился военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в эфире передачи «Соловьев LIVE». Он отметил, что российские военные тщательно мониторят деятельность авиации Альянса у своих границ, однако их провокации несут невраждебный провокационный характер, пишет Nation News.

Отдельно обозреватель подчеркнул, что приближение войск блока к границам происходило постепенно, на протяжении 30 лет, с тех пор как НАТО заключила договор с последним лидером СССР Михаилом Горбачевым.

«Они кинули Михаила Сергеевича как лоха. Когда он пытался сказать, мол, ребята, вы же мне обещали, ему предложили показать документ. Где сегодня натовские танки? Завтра псковитяне проснутся, а они своими стволами будут сгребать позолоту с псковских соборов. Американский «Джон» будет говорить губернатору Псковской области: «Подвинься, я тут танк поставлю», — напомнил он.

Баранец привел в пример шахматную мудрость, согласно которой следует сделать оппоненту «больно», чтобы он запросил закончить партию ничьей. Москве, по мнению обозревателя, следует поступить с НАТО сходным образом и направить бомбардировщики к Кубе и побережьям Северной Америки, поскольку наступил исторический момент, когда следует давать сдачи, но не словах.

Одним из направлений пристального интереса НАТО в последние месяцы стал Арктический регион. По словам обозревателя, России и здесь есть чем ответить, цитирует его сайт 360.tv.ru.

Ранее Баранец раскрыл, какое российское вооружение для истребителей больше всего беспокоит США. Пока что нарастающее недовольство у Пентагона вызывает лидерство России в сфере электромагнитных разработок.