«Лучший сюрприз на день рождения»: старший сын Натальи Водяновой стал дизайнером

Старший сын Натальи Водяновой 19-летний Лукас создал линию кроссовок. Первые экземпляры подросток преподнес в подарок сестре Неве на 15 день рождения.

В своем Instagram звездная мама поделилась кадрами домашней презентации кроссовок. Это первые шаги Лукаса в мире бизнеса, родители с радостью его в этом поддерживают.

На видео видно, как сестра обрадовалась подарку брата.

«Лучший сюрприз на день рождения! Счастливая именинница Нева получает первую в истории пару кроссовок Лукаса, которые скоро будут в продаже!» — поделилась модель.

Неудивительно, что Лукас решил связать жизнь с фешен-бизнесом, поскольку мама — модель, а отчим — сын самого богатого человека в Европе, который является президентом французской компании Louis Vuitton Moët Hennessy.

Страницу в Instagram дизайнерских кроссовок Лукаса только создали, поэтому над ней еще предстоит много работы.

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