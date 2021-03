Фото Кристен Стюарт в роли принцессы Дианы впечатлило фанатов

Лондон, 25 марта. Новая фотография, на которой актриса Кристен Стюарт запечатлена в образе принцессы Дианы, появилась в Сети. Фанаты остались под впечатлением.

Звезде фильмов, снятых по серии романов «Сумерки», досталась роль экс-супруги британского принца Чарльза в драме «Спенсер». Режиссирует картину Пабло Ларраин, а работу над сценарием поручили Стивену Найту.

Действие биографической драмы развернется в рождественский уик-энд, который леди Ди провела вместе с королевской семьей в Норфолке. Именно в те дни принцесса Уэльская решила развестись с Чарльзом.

В фильме появится также Салли Хокинс, Шон Харрис​​​​​​, Тимоти Сполл и другие.

На опубликованном в Twitter снимке Стюарт, как отметили комментаторы, не похожа сама на себя. Судя по сообщениям, многие с нетерпением ждут выхода фильма в прокат.

That sapphire.

Kristen Stewart in Pablo Larraín’s SPENCER.

Coming this fall. pic.twitter.com/NdYm3EMhOc