Ямальский губернатор утвердил 2021-й Годом талантов

Салехард, 25 марта. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов определил приоритетные направления развития региона в 2021 году.

Правительство ЯНАО в текущем году будет заниматься реализацией целого ряда проектов, среди которых — Год талантов, чумовой маткапитал, поддержка пожилых, новые парковки и спортивные арены. Об этом Дмитрий Артюхов рассказал в ходе ежегодного доклада о положении дел в округе. В этот раз он выбрал формат деловой презентации с инфографикой и видеороликами.

Трансляция с выступлением ямальского губернатора охватила большое количество онлайн-площадок, что позволило услышать итоги и планы не только представителям местной власти и общественникам, но и обычным гражданам. Таким образом, мероприятие Дмитрия Артюхова, которого давно называют управленцем новой формации, стало нешаблонным.

Ранее стал известен уровень ущерба природе от ЧП на нефтяном месторождении в ЯНАО.