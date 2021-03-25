Мордовия начала ослаблять противоковидные меры

Саранск, 25 марта. О постепенной стабилизации ситуации с заболеванием COVID-19 было объявлено на очередном заседании оперштаба по коронавирусу. Уже почти три недели число ежедневно регистрируемых случаев заболевания не поднимается выше отметки 40.

В основном послабления касаются бизнес-сообщества. В числе предпринимателей, которые смогут увеличить прибыль, оказались владельцы кафе и ресторанов. Теперь они могут принимать гостей вплоть до полуночи. Однако банкеты все так же под запретом.

После долгого перерыва родители смогут отвести своих малышей в детские игровые комнаты, которые находятся в торговых центрах, но с условием, если в четырех квадратных метрах будет развлекаться только один ребенок.

Немного о грустном: люди в возрасте хуже переносят болезнь. Каждому жителю региона старше 65 лет с COVID-19 предложат наблюдение и лечение в больнице.

Ранее ФАН писал, что почти 38,5 млн рублей получит Мордовия на лечение больных коронавирусом.