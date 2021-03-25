Кнутов: Киев будет использовать заградотряды для дополнительной «мотивации» ВСУ

Киев, 25 марта. Киев передислоцировал к линии соприкосновения особые заградотряды, собранные из националистов, готовых стрелять в спины бойцам ВСУ, которые не хотят убивать мирных людей Донбасса.

Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в своем интервью для Nation News. Он добавил, что многие военнослужащие ВСУ отказываются воевать с мирным населением Донбасса, поэтому Киев пошел на радикальные меры дополнительной «мотивации».

«Учитывая сложность ситуации, ВСУ перебросили батальоны националистов непосредственно к линии соприкосновения, чтобы в случае получения приказа атаковать ЛДНР, эти батальоны могли выступать в качестве заградбатов. ВСУ не хотят воевать. Абсолютное большинство обычных людей, которые живут простой жизнью, которых призвали и заставляют убивать мирных граждан Донбасса, этого не желают. Отсюда постоянные стычки с националистами и внутри ВСУ», — пояснил собеседник.

ВСУ являются армией, которая сбита из военнослужащих различных регионов Украины. Это зачастую вызывает резкое непринятие взглядов между людьми, из-за чего возникает сильнейшая вражда, которая может привести к негативным последствиям.

«На линии соприкосновения находятся ребята с восточной, западной и центральной Украины. Многие стараются прятаться от этих дел. Неофициально «откосить» от призыва в армию Украины стоит около трех тысяч долларов», — отметил Кнутов.

Эксперт добавил, что не будет удивлен, если офицерам ВСУ начнут стрелять в спины. Ведь подобные случаи во время войны не редкость, если между офицерским составом и солдатами нет взаимоуважения, доверия.

Ранее, подполковник запаса НМ ЛНР Марочко заявил, что Зеленский ждет одобрения Вашингтона для наступления на Донбасс.