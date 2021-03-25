Оползни угрожают более пятистам населенных пунктов Дагестана

Махачкала, 25 марта. В Дагестане насчитывается свыше 500 населенных пунктов, расположенных на землях, подверженным оползневым процессам. В настоящее время на федеральном уровне прорабатывается вопрос переселения граждан с этих территорий.

«Республика Дагестан — один из немногих регионов нашей страны, где оползни представляют собой существенную проблему. Более 500 населенных пунктов у нас находится в зоне риска», — рассказал журналистам первый вице-премьер республики Батыр Эмеев.

Он напомнил, что этот вопрос поднимался на Днях Дагестана в Совете Федерации России, которые прошли в начале марта. Просьба о финансировании мероприятий по переселению людей из опасных зон нашла поддержку среди сенаторов, сообщил Эмеев.

По итогам Дней Дагестана в Совете Федерации 17 марта верхней палатой российского парламента было принято постановление, в которое вошли все инициативы делегации из северокавказской республики, касающиеся различных сфер жизни населения и развития экономики. В частности, Совфед рекомендовал правительству страны рассмотреть вопрос о софинансировании в рамках госпрограмм мероприятий по переселению граждан, проживающих в оползневых зонах в регионе.

Ранее ФАН сообщал, что на окраине дагестанской столицы сошел оползень, повредивший девять домовладений. В опасной зоне оказались более 40 человек.