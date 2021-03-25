Олег Терновой объявил об уходе из Black Star

Москва, 25 марта. Победитель шоу «Песни» Олег Терновой, известный под псевдонимом Terry, опубликовал видеообращение к фанатам, в котором объявил об уходе из лейбла Black Star.

В ролике в социальной сети Instagram музыкант извинился перед поклонниками за долгое отсутствие и сообщил, что вернулся с двумя новостями: грустной и радостной. Решил он начать с первой.

«С этого дня я больше не артист лейба Black Star!» — заявил молодой человек.

Терновой поблагодарил рэпера Тимати, который основал лейбл, и нынешних его владельцев Павла Курьянова и Вальтера Леруссе за доброту, поддержку и предоставленный шанс.

Радостная же новость заключается в выходе нового трека. Терновой пообещал в пятницу раскрыть подробности своего ухода из Black Star и выпустить песню.

Тимати покинул лейбл в прошлом году. Рэп-исполнитель подчеркнул, что ему катастрофически не хватало времени, чтобы заниматься чем-то еще, помимо «раскрутки» молодых талантов. Музыкант решил тратить время не на продюсирование, а на бизнес.