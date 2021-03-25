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Шоу-бизнес

Олег Терновой объявил об уходе из Black Star

Олег Терновой объявил об уходе из Black Star

Москва, 25 марта. Победитель шоу «Песни» Олег Терновой, известный под псевдонимом Terry, опубликовал видеообращение к фанатам, в котором объявил об уходе из лейбла Black Star.

В ролике в социальной сети Instagram музыкант извинился перед поклонниками за долгое отсутствие и сообщил, что вернулся с двумя новостями: грустной и радостной. Решил он начать с первой.

«С этого дня я больше не артист лейба Black Star!» — заявил молодой человек.

Терновой поблагодарил рэпера Тимати, который основал лейбл, и нынешних его владельцев Павла Курьянова и Вальтера Леруссе за доброту, поддержку и предоставленный шанс.

Радостная же новость заключается в выходе нового трека. Терновой пообещал в пятницу раскрыть подробности своего ухода из Black Star и выпустить песню.

Тимати покинул лейбл в прошлом году. Рэп-исполнитель подчеркнул, что ему катастрофически не хватало времени, чтобы заниматься чем-то еще, помимо «раскрутки» молодых талантов. Музыкант решил тратить время не на продюсирование, а на бизнес.

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