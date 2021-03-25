«На минуточку». Как долго мы будем отступать в «ментальной войне»? ФАН-ТВ

В новом выпуске авторской передачи «На минуточку» Александр Малькевич прокомментировал заявление советника министра обороны РФ Андрея Ильницкого о том, что США ведут против России «ментальную войну».

По мнению журналиста, США ведут информационную войну против России последние 30 лет. Плацдармом для этого выбраны социальные сети и новые медиа. Идет «перепрошивка сознания», особенно — у молодежи. Нам навязываются западные ценности, а России приходится уходить в состояние «глухой обороны». Однако запреты и блокировка мессенджеров не спасут ситуацию, необходимо развивать и продвигать свои отечественные сервисы и осуществлять комплекс мер по защите суверенитета нашей страны.