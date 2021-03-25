Американские аналитики назвали Арктику местом решающей битвы между РФ и США

Вашингтон, 25 марта. США могут превратить Арктику в решающее поле битвы с Россией. К такому выводу пришли эксперты американского издания Antiwar.

Аналитики напомнили, что ранее США обнародовали новую арктическую программу, в которой обозначены основные приоритеты для соперничества Вашингтона с конкурентами в регионе. Один из приоритетов предполагает противостояние с Россией и Китаем, передает «ПолитРоссия».

«Великие державы — конкуренты Америки — Россия и Китай — разработали арктические стратегии, цели которых противоречат геополитическим интересам США», — говорится в публикации.

Кроме того, США планируют соперничать в Арктике со своими союзниками по НАТО, среди которых Канада, Дания и Норвегия. Аналитики отмечают, что Арктика обладает природными богатствами, которые делают ее стратегически привлекательным регионом. Помимо огромных запасов энергоресурсов, здесь имеются обширные месторождения алюминия, меди, железа, никеля и олова, драгоценных металлов и других полезных ископаемых. Кроме того, здесь можно добывать редкие элементы, которые необходимы при производстве авиационных двигателей и современного оружия.

Многие эксперты уверены, что природные ресурсы Арктики способны гарантировать развитие экономики России на ближайшие 150 лет. Именно поэтому Москва должна укрепиться в регионе, к которому приковано пристальное внимание других стран.