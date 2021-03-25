Силовики Новодвинска ищут отрубленную голову устроившей сцену ревности женщины

Новодвинск, 25 марта. Правоохранители ищут отрубленную голову женщины, тело которой расчленил сожитель. Как стало известно ФАН, жертва приревновала любимого человека, за что и поплатилась жизнью.

В дежурную часть города Новодвинска Архангельской области 20 марта поступило сообщение об исчезновении 33-летней местной жительницы. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 40-летний мужчина, который, как считают силовики, убил свою сожительницу.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены необходимые экспертизы. В ходе осмотра места происшествия изъяты предметы, имеющие значение для дела», — рассказала ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Светлана Тарнаева.

Мужчина частично признал вину в совершенном преступлении. Он утверждает, что не хотел смерти своей женщине.

«Они были в гостях и выпивали, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Мужчина немного заигрывал с другими женщинами. После того как пара пришла домой, между ними возник конфликт».

Женщина стала предъявлять сожителю претензии в скверном поведении. Ей не понравилось, что ее любимый человек оказывал знаки внимания другим женщинам.

«В ответ на это подозреваемый разнервничался и ударил женщину кулаком по голове. От этого удара она скончалась на месте. После этого подозреваемый расчленил тело своей жертвы и на машине друга вывез останки в близлежащий лес», — дополнил источник.

На данный момент правоохранители не в состоянии установить точную причину смерти пострадавшей, поскольку не могут найти ее голову. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Если его вина будет доказана в суде, то мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.