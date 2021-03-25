Покупающую в Стамбуле квартиру Семенович дома ждут штрафы

41-летняя Анна Семенович, выбирающая себе студию на берегу Босфора, в Москве забыла оплатить штрафы на восемь тысяч рублей. Оба штрафа касаются парковки, первый за неправильную, второй за неоплаченное парковочное место. Так что радость от приобретения первого жилья заграницей будет немного смазана появлением своей фамилии среди должников.

Вообще судя по «истории» Анны Семенович, долгов она не делает, все старается оплатить вовремя и грамотно распределяет финансы. Даже после пандемии, когда все артисты жалуются на безденежье, Анна нашла у себя накопления и хочет их грамотно вложить в подешевевшую из-за коронавируса в Турции недвижимость.

«Я давно задумывалась о покупке недвижимости за рубежом. И в эту поездку нашла место, где бы хотела уютное пристанище. Как мне рассказал мой агент, сегодня это еще и выгодное вложение. После пандемии цены на хорошую недвижимость в Стамбуле значительно упали. Самое время приобретать квартиру, которая после окончания всей этой истории с ковидом вновь начнет расти в цене», — заявила Анна.

Именно из-за этого Анна задержалась в Турции и не увидела штрафы, которые ей пришли в марте, поэтому ее фамилия всплыла среди должников у судебных приставов.

Напомним, ФАН уже писал, что март месяц стал для Анны «разъездным». На свой день рождения она получила в подарок поездку в Египет. А затем завернула в Стамбул, где ей посоветовали присмотреть жилье