Киев, 25 марта. В среду, 24 марта, стало известно о нападении последователей партии «Национальный корпус» Украины на АЗС компании Glusco, поставляющую продукцию «Роснефти».

Стало известно о погроме восьми автомобильно-заправочных станций на Украине. Все они принадлежат Glusco. Об этом сообщает «НВ Бизнес».

Украинская Glusco является дочерней структурой швейцарской Glusco Energy S. A. Она занимается управлением национальной сети АЗС и круглосуточных магазинов на территории Незалежной.

Glusco Energy S. A., в свою очередь, является частью группы Proton Energy Group S.A., международного трейдера, поставляющего российское сырье компании «Роснефть» на Украину с 2016 года. Группа запланировала остановку поставок в связи с постоянным давлением украинских спецслужб и полукриминальных элементов с 1 апреля. Нападение «Национального корпуса» лишь убедит компанию в правильности своих действий.

Представители Glusco отмечают, что группа из более чем 40 лиц нанесла фирме значительный урон. Представители сети уже обратились в полицию.

Украинские власти ранее уже действовали с другого конца. Так, 11 марта СБУ вместе с налоговой устраивали обыск объектов АЗС Glusco. Тем временем эксперты предрекают огромный рост цен на топливо на Украине.