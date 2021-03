Контейнеровоз второй день блокирует Суэцкий канал: кому и зачем это может быть нужно?

Закупорка и удержание в закупоренном состоянии такой транспортной артерии как Суэцкий канал вообще говоря должно считаться террористической операцией. Причем сопоставимой по масштабу ущерба с атакой на Всемирный торговый центр. Так как ситуация как таковая не подается, то мы имеем дело либо с террористической операцией нового типа, либо с чьей-то пробой сил на случай военных действий.



Можно попробовать порассуждать, исходя из очевидных вещей.



Контейнеровоз, который якобы сел на мель в оживленнейшем, а значит, и хорошо изученном месте, шел по своим делам из Китая. Значит, это китайская акция? Нет, флаг у контейнеровоза панамский. Панама — это страна для предоставления флага, воспользоваться панамским флагом может любой. Значит, трудно найти концы? Не совсем. Судно принадлежит тайваньской компании.



У Тайваня есть крупнейший, исторически закрепленный конфликт с материковым Китаем, который заключается в том, что Пекин просто считает остров собственной территорией. И наиболее вероятная внешняя военная операция НОАК — это как раз десант через Тайваньский пролив. Силы сторон несоизмеримы ни по одному из параметров, но есть деталь — Тайбэй сейчас активно поддерживается Госдепом и вообще администрацией США. Поэтому ситуация пока заморожена с перерывами на демонстрацию в местных водах американского флага.



А в союзниках у Пекина, как ни странно, Лондон. Британский министр на одном из мероприятий, собираемых Си Цзиньпинем еще до пандемии, активно поддержал проект лидера КНР «Один путь, один пояс», который призван пробить еще один транспортный коридор между европейским и дальневосточным оазисами производства и потребления. Пока такого транспортного пути нет, именно Суэцкий канал является ключевой точкой, линией, чем угодно, что связывает Дальний Восток и Британию. И то, что не удалось в свое время танкам гитлеровской Германии — оседлать Суэцкий канал — удалось контейнеровозу тайваньской кампании под флагом Панамы, в которой американцы как у себя дома. И в которой они, кстати, контролируют второй из крупнейших мировых водных каналов — Панамский.



Конечно, в результате аварии цены на нефть резко выросли, и кто-то снял какие-то сливки, но можно обоснованно допустить, что глобальная цель состоит именно в том, чтобы показать, насколько легко и практически безресурсно можно закупорить важнейшую транспортную артерию в современных условиях. И кого-нибудь одного изолировать от другого на необходимое время. В целом, любую транспортную аварию следует оценивать в первую очередь именно с этой точки, будь это самолет, который заблокировал взлётное поле, или сошедшие с рельсов вагоны поезда, из-за которого встало остальное движение.



При этом не нужно думать, во всяком случае, пока, что раз с одной стороны закупоренного канала остался Лондон, а с другой — американский союзник, то между англосаксонскими столицами пробежала черная кошка.

Во-первых, противоречия даже между ближайшими партнерами и союзниками все равно всегда есть. Во-вторых, англосаксы на современном этапе и в обозримом ближайшем будущем это неразрушаемый блок. А в-третьих они, по старой доброй традиции, просто ставят на все стороны сразу, превращая любую борьбу на уровне ниже в своего рода состязание нанайских мальчиков, то есть просто в танцы, трату сил на потеху публике и пользу именно им.



Кроме того, нужно понимать, что это умозрительная картина, нарисованная по данным СМИ на основе предположения, что авария неслучайна. Данные могут иметь несколько уровней маскировки. Как говорится, вот вы мне говорите, куда вы едете, но вы же действительно едете туда, так зачем же вы врете? Тайвань, Панама и КНР могут и вовсе не иметь отношения к планированию истории с застрявшим контейнеровозом, а сценаристы, как и выгодополучатели кейса, так и останутся от нас скрытыми.



Справка:



По сообщению логистической компании GAS, контейнеровоз Ever Given под флагом Панамы сел на мель во вторник в 07:40 по местному времени (в 08:40 мск) вскоре после захода в Суэцкий канал из Красного моря. В ходе движения в северном направлении на нем произошло полное отключении электричества, утверждают в компании. По другим данным, причиной был сильный ветер и мощная песчаная буря.



Ever Given, на борту которого находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направляется из Китая в нидерландский порт Роттердам.



Судно является одним из крупнейших в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.



По Суэцкому каналу ежедневно в обоих направлениях проходит более 50 морских судов. Через него осуществляется 30% всех мировых контейнерных перевозок.