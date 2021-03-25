Политолог из Франции посетовал на упущенную выгоду ЕС из-за ссоры с Россией

Европейская элита находится под властью олигархов США и их «глубинного государства». Об этом ФАН заявил французский политолог, журналист и общественный деятель Дмитрий де Кошко.

Политический обозреватель пояснил, кто и зачем хочет окончательно похоронить проект единой Европы.

«С одной стороны, мы говорим о единой Европе как об одном материке от Лиссабона до Владивостока или, как говорил де Голль, «от Атлантики до Урала», — отметил де Кошко. — С другой стороны, есть евроатлантическая концепция, которая и хочет похоронить идею единой Европы».

По словам французского общественного деятеля, две эти противоборствующие концепции ждет серьезное сражение. Именно США в данный момент диктуют всему Европейскому Союзу свою волю.

«К сожалению, наша политическая элита находится под властью олигархов США и глубинного государства, о котором говорили при Трампе», — сказал собеседник ФАН.

Журналист из Парижа сожалеет, что в настоящее время Европа отказывается развивать отношения с Россией и выступает с русофобской позиции. Он полагает, что власти Франции, в частности, действуют против собственных интересов, упуская собственную выгоду.

«Я ведь живу в Париже и считаю, что в интересах Франции и Западной Европы, чтобы с Россией продолжали считаться на мировом уровне, — подчеркнул политолог. — У России есть огромные территории и богатства, и Европейский Союз не может не принимать это во внимание».

Ранее журналист рассказал об избирательности понятия свободы слова в современной Франции. По мнению обозревателя, в этой стране есть темы, которые нельзя трогать по соображениям политкорректности, и даже Charlie Hebdo никогда не сделает по ним карикатуры.