Европе стоит перенять уникальный опыт российской социальной поддержки

Что Европе стоит перенять у России в сфере социальной поддержки, рассказала ректор Российского государственного социального университета (РГСУ), председатель комиссии по социальной политике Общественной палаты РФ Наталья Починок в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Сама Россия и ее система мер социальной поддержки не может скопировать отдельный зарубежный опыт, но отдельные инструменты социальной поддержки нужно рассматривать именно под призмой российской действительности. Так, в период коронавируса за короткое время Роструд (Федеральная служба по труду и занятости) и Минтруд смогли развернуть беспрецедентный вариант электронного сервиса, где работники, потерявшие рабочие места, и самозанятые, которые находились даже за пределами территории Российской Федерации, имели возможность заявить о статусе безработного и получить государственную помощь. Таких беспрецедентных практик нет ни в одной стране мира», — заявила Наталья Починок.

По ее словам, в России формируется «социальное казначейство». Уже сейчас платформа может помогать семьям, которые реально нуждаются в поддержке государства. Оказание мер социальной поддержки происходит без перераспределительных механизмов, то есть делается все, чтобы люди могли получить помощь без долгих бюрократических процессов.

«Хочу сказать, что еще многое впереди. Я как ректор социального университета могу сказать, что мы активно участвуем в проекте Роструда по формированию единого электронного поля между образовательными организациями, всеми работодателями страны и студентами. Это помогает студентам, выпускающимся из вузов и колледжей, заключить соглашения о практиках и стажировках, а также эффективно трудоустроиться. Мы провели финальные тесты на 17 тысячах студентов, которые учатся в РГСУ. Все работает. Это действительно серьезные изменения», — подчеркнула эксперт.

Ранее ФАН сообщал, в Госдуме РФ предложили продлить «ковидные» социальные льготы.