Боулдер, 25 марта. Недавний теракт напомнил жителям Боулдера о печальной реальности, от которой их отучила пандемия коронавируса. Многие признают, что инциденты со стрельбой — норма жизни в Америке.

Журналисты телеканала NBC поговорили с жителями колорадского Боулдера, где террорист-одиночка Ахмед аль-Исса открыл стрельбу в местном супермаркете. В результате теракта погибли десять человек, включая офицера полиции, который попытался остановить преступника. Жители Боулдера признают, что массовые расстрелы в США, особенно в штате Колорадо, — это печальная действительность. Однако стремление жить в «лучшем городе США», каким многие эксперты считают Боулдер, перевешивает подобные риски.

«Я легко могла оказаться там. Я очень опечалена, но ни капли не удивлена. Меня это беспокоит, даже не потому что я здесь живу, а потому что такие вещи в Колорадо встречаются очень часто», — рассказала журналистам терапевт Кэти Мейсон, живущая в миле от места происшествия.

В Колорадо было много эпизодов массового расстрела, названия мест которых стали нарицательными.

Например, в результате массового убийства в средней школе Колумбайн в 1999 году погибли 15 человек, включая стрелков, и еще 24 получили ранения. После стрельбы в кинотеатре «Аврора Сенчури» в 2012 году 12 человек погибли и 70 получили ранения.

Переезд из Боулдера ничего не изменит, так как то же самое происходит по всей Америке. Боулдер хотя бы приятный для жизни город, говорят местные жители.

«Я благодарна Господу за то, что меня не оказалось в том супермаркете. Это шокирует: насколько это близко к дому, но и совершенно не удивляет одновременно, потому что в этой стране происходит столько всего», — пожимает плечами 44-летная Вэнди Кинал.

Джон Тайер, председатель городского совета, назвал стрельбу изолированным инцидентом, который в целом не имеет отношения к безопасности и качеству жизни в населенном пункте. Он понадеялся, что произошедшее не будет иметь большого влияния на местный бизнес.

«Это трагический эпизод в нашей истории, и мы будем горевать и оправляться от него, а также попытаемся понять обстоятельства, вызвавшие этот инцидент», — заявил он прессе.

Член городского совета Джуни Джозеф также уверена, что Боулдер по-прежнему остается прекрасным местом для жизни.

«Мы, американцы, стойкие. Я не вижу, чтобы мы уезжали. Я вижу, как мы обнимаем и поддерживаем друг друга. Люди, которые хотят сдаться, так себя не ведут. Психическое заболевание не имеет класса, насилие не имеет класса и не имеет цвета. Мы хотим обратить внимание на гораздо более серьезный вопрос: откуда исходит насилие и почему оно происходит», — подбодрила народ Джозеф.

Ранее Федеральное агентство новостей привело высказывание эксперта-криминалиста Шеймуса Макгроу. Профессор убежден, что с постепенным снятием коронавирусных ограничений в Америке новости об очередных расстрелах снова будут восприниматься как печальная правда жизни, а не как нечто экстраординарное.