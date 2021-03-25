Терапевт объяснила, как бороться с предпростудным состоянием

Москва, 25 марта. Выполнение ряда простых рекомендаций позволит избавиться от простуды еще на раннем этапе заболевания, уверена врач-терапевт Людмила Лапа.

Чихание, заложенность носа, першение в горле и легкая слабость считаются основными симптомами простуды. Горячие ванны, прием витамина С и хороший сон помогут организму окрепнуть и успешнее бороться с заболеванием. Промывание носоглотки физраствором также значительно облегчат симптомы заболевания, уточнила Лапа.

Простуженному человеку рекомендуется много отдыха. Если поход на работу или учебу не получается отложить, нужно постараться снизить нагрузку и не перенапрягаться в ходе любой деятельности, сообщает «Ридус».

Первые симптомы простуды схожи с сезонной аллергией на цветение, рассказала иммунолог Надежда Логина. Страдающему от поллиноза человеку будет становиться хуже на улице, в то время как повышенная температура тела при ОРВИ позволит безошибочно отличить недуги.