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ФАН выяснил, на что тратит донаты сотрудница ФБК Любовь Соболь

ФАН выяснил, на что тратит донаты сотрудница ФБК Любовь Соболь

Долги Любови Соболь по судам выросли до 34 864 859,84 рублей. Сотрудница ФБК, в нарушение всех российских законов, продолжает игнорировать решения судов. Здесь и штрафы по административным правонарушениям, и возмещение ущерба различным предприятиям, понесенного из-за митингов, и долг за клевету. При этом Любовь Соболь за последние три года (2020, естественно, почти выбыл из-за пандемии) ездила отдыхать заграницу более 20 раз, судя по фото в соцсетях, это, не считая «служебные» командировки в Женеву, где Соболь прославилась на весь мир своим английским.

В 2020 году Соболь посетила только Минск и Ереван, в начале года, до закрытия границ. Что любопытно – в обоих городах чуть позже оппозиционеры попытались устроить «оранжевые революции». Зато 2019 год выдался благотворным. Любовь все успела – и баллотироваться, и поголодать, и мир увидеть и себя показать.

Январь – Арабские Эмираты, март – Франция (Париж), май – Кипр (Ларнака), май – Узбекистан (Бухара), июнь – Германия (Кельн, но тут, возможно, и по заданию босса), сентябрь – опять Германия (Франкфурт-на-Майне), октябрь – Италия (Тревизо, когда всех сторонников посадили, она решила отдохнуть), декабрь – Прага. За 2018 год Любовь Эдуардовна успела увидеть Бергамо, Анталию, Кутаиси, Вильнюс, Рим, Ларнаку, Ираклион, Барселону, Лозанну.

ФАН выяснил, на что тратит донаты сотрудница ФБК Любовь Соболь

Объездить весь мир Любовь Соболь, видимо, на донаты смогла, а вот оплатить даже исполнительский сбор в 45 тысяч отказывается. ФАН стало известно, что для Любови Соболь уже вынесли ограничения на выезд. Так что в ближайшее время заграница ей не светит. Да плюс еще и домашний арест.

Напомним, Соболь заявила о том, что ей не выдали разрешение на выход в храм в Прощеное воскресенье. При этом, в храм она пошла, более того, выложила фото в соцсети, хотя пользоваться гаджетами ей тоже запрещено.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что Любовь Соболь провоцирует правоохранительные органы на перевод в СИЗО. Решение о замене меры пресечения может быть принято судом в случае обращения правоохранительных органов с соответствующим ходатайством.

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