ФАН выяснил, на что тратит донаты сотрудница ФБК Любовь Соболь

Долги Любови Соболь по судам выросли до 34 864 859,84 рублей. Сотрудница ФБК, в нарушение всех российских законов, продолжает игнорировать решения судов. Здесь и штрафы по административным правонарушениям, и возмещение ущерба различным предприятиям, понесенного из-за митингов, и долг за клевету. При этом Любовь Соболь за последние три года (2020, естественно, почти выбыл из-за пандемии) ездила отдыхать заграницу более 20 раз, судя по фото в соцсетях, это, не считая «служебные» командировки в Женеву, где Соболь прославилась на весь мир своим английским.

В 2020 году Соболь посетила только Минск и Ереван, в начале года, до закрытия границ. Что любопытно – в обоих городах чуть позже оппозиционеры попытались устроить «оранжевые революции». Зато 2019 год выдался благотворным. Любовь все успела – и баллотироваться, и поголодать, и мир увидеть и себя показать.

Январь – Арабские Эмираты, март – Франция (Париж), май – Кипр (Ларнака), май – Узбекистан (Бухара), июнь – Германия (Кельн, но тут, возможно, и по заданию босса), сентябрь – опять Германия (Франкфурт-на-Майне), октябрь – Италия (Тревизо, когда всех сторонников посадили, она решила отдохнуть), декабрь – Прага. За 2018 год Любовь Эдуардовна успела увидеть Бергамо, Анталию, Кутаиси, Вильнюс, Рим, Ларнаку, Ираклион, Барселону, Лозанну.

Объездить весь мир Любовь Соболь, видимо, на донаты смогла, а вот оплатить даже исполнительский сбор в 45 тысяч отказывается. ФАН стало известно, что для Любови Соболь уже вынесли ограничения на выезд. Так что в ближайшее время заграница ей не светит. Да плюс еще и домашний арест.

Напомним, Соболь заявила о том, что ей не выдали разрешение на выход в храм в Прощеное воскресенье. При этом, в храм она пошла, более того, выложила фото в соцсети, хотя пользоваться гаджетами ей тоже запрещено.

Ранее Федеральное агентство новостей писало о том, что Любовь Соболь провоцирует правоохранительные органы на перевод в СИЗО. Решение о замене меры пресечения может быть принято судом в случае обращения правоохранительных органов с соответствующим ходатайством.