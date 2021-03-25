Российские ученые высмеяли заявление США об их «приоритетном праве» на ресурсы Луны

Вашингтон объявил о том, что не считает Луну и все космическое пространство всеобщим достоянием человечества. В США также посмели заявить о своем приоритетном праве на коммерческое использование ресурсов в космосе, включая лунные месторождения.

Эксперты рассказали ФАН, почему эти заявления противоречат международным законам.

Лунная экспансия США

Администрация США намерена стать гегемоном не только на Земле, но и в космическом пространстве. «Геополитическое» лидерство Соединенных Штатов, о котором так любят рассуждать в Белом доме, вероятно перестало удовлетворять сверхамбиции американских политиков, считает академик Михаил Маров. Теперь им подавай Солнечную систему.

По мнению ученого, стоявшего у истоков советских программ освоения Луны и Венеры, такие стремления являются грубым нарушением международного космического права.

«Категорически заявляю, что США нарушают международный договор об освоении Луны и других космических тел. Согласно ему, на все эти объекты не распространяется юрисдикция какого-либо государства. Этот акт Трампа — вопиющие нарушение, это волюнтаризм и, если угодно, это попрание всех международных прав», — заявил Маров.

Новую экспансию американцы решили начать с Луны, для начала объявив ее сферой коммерческих интересов США. Первую попытку Вашингтон предпринял еще в 2015 году, когда Конгресс принял закон «Об исследовании и использовании ресурсов космоса», разрешающий частным компаниям добывать полезные ископаемые на небесных телах, в том числе и астероидах.

В апреле прошлого года уже бывший президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Америка фактически заявляет права своих компаний на обладание и использование в любых целях поверхности Луны.

По мнению руководителя Института космической политики Ивана Моисеева, таким образом официальный Вашингтон пытается обойти международный договор 1967 года об исследованиях и использовании космического пространства, включая Луну и другие небесные тела. Согласно второй статье этого договора, ни одно государство не может распространять свой суверенитет на космические объекты, включая и естественный спутник Земли.

«Американцы же утверждают, что он не распространяется на коммерческие структуры. И вот через эти формы они могут, создав государственно-частные структуры, заявить свои права на освоение спутника Земли», — считает собеседник ФАН.

Подземная сокровищница спутника Земли

Свое стремление колонизировать Луну американцы закамуфлировали под заботу о сохранении находящегося на ее поверхности оборудования. Они опасаются, что другие государства в результате выполнения своих космических миссий якобы могут нанести ущерб американским объектам. А чтобы избежать этого, в США предлагают отдать лунную территорию вокруг них под американскую юрисдикцию.

Как ни странно, но в эти зоны отчуждения попадают именно те места, где обнаружены полезные ископаемые. Академик Маров уверен, что американцам наплевать на исторические объекты — их задача первыми застолбить за собой самые лакомые кусочки Луны

«США преследует задачи по созданию лунных баз, необходимых для освоения природных ресурсов Луны, — объясняет ученый. — У них есть все необходимые данные, чтобы выбрать наиболее лакомые кусочки, которое обогащены полезными ископаемыми. Американцы огородят эти территории и остальным странам впоследствии будет уже трудно вернуть право на освоение этих территорий».

То, что Луна представляет собой кладезь полезных ископаемых, известно давно. По данным ученых, лунный карьер длинной и шириной в сто метров и глубиной в десять метров может дать около 40 тыс. тонн кремния, пригодного, например, для изготовления ячеек солнечных батарей, и порядка 200 тыс. тонн титана.

Недра нашего спутника содержат всю группу платиновых металлов, плюс гелий-3, одна тонна которого может заменить 20 млн тонн нефти. Вот эти территории и станут объектом повышенного внимания для американских компаний, уверен Иван Моисеев. В США, пока еще на Земле, уже не раз доказывали, что прибыль важнее любых договоров.

«В тех местах, где американские компании собираются добывать ресурсы, будет введен режим частной территории. Они смогут купить эту часть Луны и уже рассчитывать на государственную защиту своих прав собственности. То есть Соединенные Штаты должны защищать эту территорию, что противоречит международному договору 1967 года», — обратил внимание руководитель Института космической политики.

Луна не подлежат национальному присвоению

Естественно, возникает вопрос: а кому будут платить американские бизнесмены за право владения лунными месторождениями? Странам, подписавшим новый международный договор под названием «Соглашения Артемиды» — в честь американской лунной программы Artemis. Их, к слову, восемь.

По замыслу космического агентства США, эти государства хоть и не получают право заявлять суверенитет над отдельными участками Луны, но могут добывать ее ресурсы. Документ позволяет создавать базы по добыче полезных ископаемых и «зоны безопасности» вокруг них для предотвращения конфликтов с другими странами.

Новое соглашение не имеет юридической силы, считает доктор юридических наук, профессор РУДН и МГИМО Аслан Абашидзе.

«Американские власти заявляют, что они не рассматривают Луну как общечеловеческое достояние. Но это не снимает с них ответственности за исполнение договора от 1967 года, который говорит, что Луна и космическое пространство не подлежат национальному присвоению», — напомнил эксперт.

Собеседник агентства считает, что странам, подписавшим «Соглашения Артемиды», не стоит обольщаться. Американцам нужна видимость международного договора, ведь, по сути, кроме США никто не обладает технологиями и возможностями пилотируемых полетов к Луне. Американцам, помимо юридической ширмы, нужны деньги союзников для своей лунной программы. А как только в Вашингтоне поймут, что цель достигнута, они с легкостью забудут о своих недавних партнерах, уверен Абашидзе.

«Проблема заключается в том, что американцы сознательно выходят из договоров, и это касается не только освоения космоса. Они будут стремиться монополизировать все и вся, в том числе и освоение Луны. Только пока у них на это нет средств, значит нужны временные союзники», — считает профессор.

Задача мирового сообщества — вернуть если не США, то хотя бы страны-подписанты «Соглашения Артемиды» в правовое поле международного договора 1967 года, считают эксперты. Богатства Луны должны служить всему человечеству, а не стать источником обогащения лишь отдельных государств.