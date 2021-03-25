Бывший адвокат Ефремова и его представитель не пришли на квалификационную комиссию

Сегодня Квалификационная комиссия Санкт-Петербургской адвокатской палаты должна была рассмотреть жалобу актера Михаила Ефремова на своего бывшего адвоката Андрея Алешкина. Однако заседание не состоялось, Андрей Алешкин заболел и сейчас находится на больничном, а его защитник Виолетта Волкова была на заседании.

«Мы представили все документы, почему не можем присутствовать», — рассказала ФАН Виолетта Волкова. – «Без нас они могут рассматривать жалобу, это нарушение регламента. Но теперь ждем их ответа – состоялся ли перенос и на какое число».

Напомним, Андрей Алешкин — не единственный адвокат, пострадавший от Михаила Ефремова. Ранее первый адвокат Эльман Пашаев был лишен адвокатского статуса на год из-за дела Михаила Ефремова. Более того, Михаил Ефремов заключил сделку со следствием и дал показания о возможном подкупе адвокатом людей, которым было предъявлено обвинение в лжесвидетельстве. Сам Пашаев любой подкуп отрицает и заявил, что его защитники предоставят неопровержимые доказательства его невиновности.

Ранее экс-адвокат Ефремова назвал заказным дисциплинарное дело против себя, он также заявил, что считает претензии со стороны Ефремова крайне странными. На все претензии Алешкин уже давал объяснительную, в которой перечислены все пункты договора, под которыми Ефремов поставил свою подпись. Кроме того, в момент подписания договора актер уже находился в Белгороде, то есть он не мог быть в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза признала его дееспособным и вменяемым.