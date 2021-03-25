Президент России утвердил Геннадия Бездетко послом во Вьетнаме

Москва, 25 марта. Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Геннадия Бездетко новым чрезвычайным и полномочным послом РФ во Вьетнаме.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Бездетко Геннадия Степановича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Социалистической Республике Вьетнам», — написано в указе президента.

Новый посол России во Вьетнаме родился в 1963 году. До назначения работал в должности заместителя директора третьего департамента Азии МИД России. Также был советником-посланником во Вьетнаме.

Ранее сообщалось, что Путин высказался о негативном изображении советской власти в кино.