«Холостяк» Антон Криворотов продолжает общаться с победительницей проекта

Москва, 25 марта. Стоматолог Антон Криворотов был героем седьмого сезона шоу «Холостяк». В финале он выбрал кубинскую красавицу Барбару Пино, однако их отношения вне проекта продлились недолго.

Фанаты шоу следили за отношениями пары после завершения сезона. Криворотов и Барбара Пино выглядели абсолютно счастливыми и раздумывали о совместном проживании. Однако идиллия закончилась, когда кубинка узнала о многочисленных изменах возлюбленного. Девушка публично обвинила бойфренда в неверности и заявила, что никогда не сможет его простить.

Позже появились слухи, что пара вновь вместе, но сам Криворотов опроверг воссоединение. Звездный стоматолог отметил, что сейчас он не общается с Барбарой также тесно как раньше, но они продолжают обмениваться сообщениями в соцсетях.

«Ни в каких отношениях мы не состоим, изредка перекидываемся какими-то нейтральными фразами под моим фейковым аккаунтом. В любом случае я только с добрыми и позитивными чувствами к ней», — подчеркнул Антон Криворотов в интервью PeopleTalk.

Несмотря на то, что роман с Барбарой закончился взаимными обвинениями и скандалом, стоматолог рад своему участию в шоу. Он назвал проект гениальным и надеется, что в эфир ТНТ выйдет еще не один сезон «Холостяка».

Недавно стартовал восьмой сезон проекта, в котором девушки будут бороться за сердце рэпера Тимати. Участие звезды вызвала бурное обсуждение в Сети. Многие считают, что он специально расстался с моделью Анастасией Решетовой, чтобы распиарить шоу. Экс-участник телестройки «Дом-2» Рустам Солнцев рассказал, сколько могли заплатить Тимати за участие.